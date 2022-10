Juhan Kivirähk ⟩ Kuritegelik on Vene riik, mitte vene keel

Vladimir Putini režiimi alustatud jõhker vallutussõda Ukrainas šokeeris kogu demokraatlikku maailma ning tõi kaasa negatiivse suhtumise kõigesse Venemaaga seotusse. Mõistetavalt tekib inimestes siiras tahtmine, et diktaator Putin, tema kaasosalised ja kõik need, kes seda sõda õigustavad, saaksid karmilt karistada. Paraku muutub see soov mõnel juhul vihaks vene keele ja kultuuri vastu, seades löögi alla ka Eestis elavad venelased, kirjutab sotsioloog Juhan Kivirähk.