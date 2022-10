Tuleb välja, et käputäis ettevõtjaid on nii tublid ning tänu neile on viimastel aastatel saadud aktiivselt püüda vaid kahel-kolmel kuul. Tänu neile «aktivistidele» on viimasel kuuel aastal kalurite arv Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel kahanenud 30% ehk 302-lt 198-le.