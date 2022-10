Juhtkiri ⟩ Terrorile tuleb vastu astuda

Ja loomulikult peavad sellise otsusega kaasnema konkreetsed sammud. Neid samme on USA ja teiste suurriikide puhul lihtsam ette kujutada ja need arvatagi hõlmavad kaubanduspiirangute edasist karmistamist. See muudaks ka ülejäänud maailmale ja sealsetele ettevõtetele Venemaaga äri ajamise ebameeldivamaks, teatud valdkondades sisuliselt võimatuks. Tõenäoliselt lihtsustaks see ka Venemaa välismaalaste poolt USAs kohtusse kaebamist.

Balti riikidel üksinda sellist jõudu muidugi pole, aga see ei tähenda, et me omalt poolt ei saaks samme astuda või ei peaks seda tegema.

Esmajoones puudutab see meie piiril senisest oluliselt karmima korra kehtestamist. Oma idapiiri täielikult sulgeda, ka võimalikele pagulastele, me loomulikult ei saa. Saame vaid reegleid senisest veel rangemaks muuta.

Küll saame piiri sulgeda kaupadele, kõigele, mis on kuidagi seotud Vene riigi ja selle sõjamasina käigushoidmise ning rahastamisega, näiteks saame lõpetada igasuguste teenuste müümise Vene naftaäriga seotud ärile. Ja teha seda kohe.