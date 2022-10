Jüri Reinvere ⟩ Kõik me elame kujuteldavas maailmas

Palju kergem on uskuda, et kõiges on süüdi valitsus ja inimesed on süüst vabad, kui et inimesed funktsioneerivas demokraatias on oma valitsuse nägu. On kergem uskuda, et üks prints või printsess on maailmas imekena inimene, kui süüvida rägastikku, mis ühes kuninglikus perekonnas võib toimuda. On kergem uskuda ühte või teise ideoloogiasse kui katsuda kuidagimoodi pead vee peal hoida massiivses infotulvas, millest suurem osa on niikuinii kahtlase algupäraga. Nii on lihtsalt kergem.