Edward Lucas ⟩ Kellest saab järgmine NATO peasekretär?

Kõige vajalikum omadus on poliitiline mõjuvõim: kui te tahate teisi valitsusi kantseldada, siis aitab see, kui olete ise mõnda juhtinud. Aitab ka see, kui olete ise teinud seda, mida teistele jutlustate: NATO 30 liikmesriigist täidavad ainult üheksa riiki 2006. aastal Riia tippkohtumisel seatud kaitsekulutuste eesmärki kaks protsenti SKTst. Kolm sellest ajast saadik ametis olnud peasekretäri tulid riikidest, mis sihile ei jõudnud: Holland, Taani ja Norra. Riigikaitses tasuta sõitmine ajab Ühendriike marru – ja see muutub veelgi olulisemaks Trumpi teisel ametiajal.