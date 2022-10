Aimur-Jaan Keskel ⟩ Ministeerium laseb petistest automüüjatel vabalt tegutseda

Probleem on laiem, kui üks petetud autootsija. Narva Autoturg pole ainuke firma, kes sellises viisil ettevõtlusega tegeleb. Kasutatud autode müüjate seas on skeem juba pikka aega laialt levinud. Näiteks Tallinnas Lasnamäel asub üks automüügiplats, kes on aastaid klientidele tõsiste puudustega autosid müünud. Ettevõttel oli veel mõni aeg tagasi viis juhtumit TTJA mustas nimekirjas. See viitab süsteemsele tegevusele, mitte juhuslikele probleemidele, mida kasutatud kauba müümisel ette tuleb. Juhtumit uurides jäi mulje, et automüüjad müüvad teadlikult autoromusid või ei kontrolli kaupa sisse ostes autode tehnilist seisukorda. Mõlemal juhul on nende tulu suurem, kui see oleks seadusi korrektselt järgides. Seega soodustab riik ebaseaduslikku tegevust ja annab turul eelise petistest automüüjatele. Ausad ettevõtjad peavad kulutama raha, et sõidukeid enne müüki kontrollida, või tagastama raha tarbijatele.