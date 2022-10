Feliks Undusk ⟩ Taavi Veskimägi sogab vett

Kõigepealt nendib Veskimägi, et: «Otsust [rentida LNG-terminal] ei teinud Soome võrguhaldur Gasgrid ega Elering, vaid otsuse tegi Soome valitsus, sest oli oht, et katkevad gaasitarned Venemaalt». Siit võiks «pahatahtlikult» välja lugeda esimese vihje, et kui ostulepingu oleks teinud Eleringi sõsarettevõte Gasgrid, oleks ehk heade suhete tõttu kogu asi paremini välja kukkunud.