Juhtkiri ⟩ Me peame rääkima elektri pikast plaanist

Tundub, et erakonnad elavad õndsais unelmais, et turuhoovad tagavad energeetika radikaalseks ümberkorralduseks vajalikud investeeringud. Ja seda olukorras, kus poliitikud ise on kõige suurem ja etteaimamatum muutuja elektri hinna kujunemisel. Reaalsus on see, et vähemalt siin väikses Eestis ei taheta või ei suudeta võtta rahalisi riske, mida rohepöördesse investeerimine eeldab.

Tuleks lõpuks tunnistada, et turg ei taga meile elektrienergia varustuskindlust, seda võib ootama jäädagi. See tähendab, et riigil tuleb sekkuda ja sekkuda jõuliselt, mitte üksnes selleks, et rohepööre ellu viia, vaid eelkõige selleks, et meie praeguseks kriitiliselt lekkiv energeetikalaev üleüldse lähema kümne aasta jooksul pinnal püsiks.