Remo Kirss ⟩ Eesti riskib rohepöörde rongist maha jäämisega

Eesti on üks väheseid Euroopa Liidu riike, kellel sisuliselt puudub jätkusuutlikkuse investeerimise laiaulatuslik toetus- ja tagatismehhanism. Veidi utreerides võib öelda, et ainuke hüve, mida siin CO 2 jalajälje vähendamisse panustades nautida saab, on võimalus sõita elektriautoga bussirajal ja soodsamalt parkida. Ei ole arusaadavalt sõnastatud strateegiat, ei ole täpset visiooni ega konkreetset juhti. Vastutus uitab mitme ministeeriumi vahel.