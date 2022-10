Jan Trei ⟩ Hooldusreformi puhul on omavalitsuste jaoks palju vastamata küsimusi

Statistika näitab, et Eesti rahvastik vananeb. See seab väljakutsed riigile ja ka kohalikele omavalitsustele, ennekõike väljendub see suurtes rahalistes mõjudes olukorras, kus maksumaksjaid jääb vähemaks ning surve sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna teenuste järele kasvab.

Kõige suurem väljakutse on üldhooldusteenust vajavate inimeste arvu kasv. Kas me oleme nii riigis kui ka omavalitsustes selleks valmis? Kui palju on vaja luua uusi hooldekodu kohti, kas meil on piisavalt hooldustöötajaid, kes osutaksid kvaliteetset teenust; kas meil on võimekust neid teenuskohti ka rahaliselt üleval pidada?