Rainer Kattel ⟩ EKRE valed kõnetavad paljusid

EKRE juhtpoliitikutel on kombeks fakte oma nägemuse järgi interpreteerida ja sageli ka suisa valetada. Helmede igapühapäevased raadiosaated paneksid faktikontrollijate pea pööritama. On see elektri hind, pagulaste arv või mis tahes, EKRE juhid leiavad viisi neil teemadel fakte eirata. Viimastel nädalatel on EKRE ette võtnud Ukraina sõja ning selle, kuidas ja kui palju Eesti peaks Ukrainat toetama.