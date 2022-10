JUHTKIRI ⟩ Kalaseaduse eelnõu haiseb ülekohtu järele

Küll aga on selge, et seadusemuudatus viib jõustumise korral kalamajanduse monopoliseerumiseni. Püügilubasid on kindlaks määratud hulk, riik neid juurde ei anna. Neid saab üksnes pärandada või osta. Kui seadusemuudatus jõustub, siis ei jääks rannakaluritele eriti muud võimalust kui õigused ära müüa. Hetkeks tekiks sellel turul ülepakkumine, mis võimaldaks suurettevõtetel püügiõigused odavalt kokku osta.

Skeem on nii ilmne ja kasulik suurtele püügiettevõtetel, et on lausa naeruväärne, et selle seadusemuudatuse «õlitamiseks» tegi OÜ Kallaste Kaluri omanik 2019. aastal EKRE-le vaid 10 000-eurose annetuse. Ja rahandusministri Martin Helme nõunik Kersti Kracht püüdiski seaduseelnõu juba toona läbi suruda.

Juba see fakt iseenesest peaks olema piisav, et selline seadusemuudatus ei tohiks kuidagi jõuda riigikokku või selle asjakohasest komisjonist kaugemale. Ometi oleme olukorras, kus riigikogu on valmis eelnõu seaduseks muutma, määrates rannakülad sisuliselt väljasuremisele. Rääkimata sellest, et see otsus oleks läbinisti ebaõiglane, oleks see ka regionaalpoliitiliselt tagurlik.