Henri Zeigo ⟩ Kuidas tomatisupi abil ajaloo prügikasti pääseda?

Keskkonnaaktivismi üks kandvatest rollidest on tähelepanu juhtimine loodusega seotud probleemidele, antud juhul siis nafta- ja gaasiprojektidele, millel on vägagi arvestatav mõju keskkonnale ja kliimamuutustele. Kahtlemata sai 84,2 miljonit dollarit väärt oleva maali rüvetamise eest vastutav rühmitus Just Stop Oil suurt rahvusvahelist tähelepanu, mida nad tõenäoliselt ka taotlesid. Sündmust kajastasid maailma suuremad meediamajad CNNist Le Monde’ini välja, rääkimata meie kohalikust inforuumist.

Eks probleemide teadvustamiseks ja neile tähelepanu juhtimiseks on varemgi kõiksugu tükke tehtud: aheldatud ennast puude külge, sõidetud ihualasti jalgrattaga ringi või tehes muul moel avalikus kohas näitemängulist performance’it. Kuid kuskil peab minema piir, mida ei tasu ületada nii eetilistel põhjustel kui ka võimalike tagajärgede osas, mida see aktsioon võib salamisi ühiskonnas veel vallandada. Tasub siiski meenutada, et rühmituse liikmed on ka varem kunstigaleriis protestimisega silma paistnud.