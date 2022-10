Karmen Turk ja Maarja Pild ⟩ Trahviähvardused ajakirjanikele kui uue aja mood

Esimene näide: allikakaitse olemasolu mugav unustamine. Politseinik pöördub ajakirjaniku poole lootuses, et ehk noor ajakirjanik ei tea politseinikule öelda, et ta ei saa allikakaitse tõttu politseile oma info allikat avaldada. Politseinik helistab ajakirjanikule otse ega teavita pöördumisest toimetust ega ajakirjaniku otseseid juhte. Kui ajakirjanik ilmub ülekuulamisele koos advokaadiga, selgub, et politseinik teab suurepäraselt, et ajakirjanikult allika kohta küsimine ei vii sihile, sest ajakirjanik ei saa anonüümsust palunud allikat avaldada. Ometi on riik teinud tubli katse ajakirjanik ja allikas vahele võtta.