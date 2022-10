Raivo Vare ⟩ Ukraina sõda arenes uude etappi

Millised on siis sündmuste edasised võimalikud arengud? Arvestades, et Putin, kogedes võimetust saavutada rinnetel edu, on oma tähelepanu ümber lülitanud uuele sõjapidamise etapile, mida võib määratleda kui kurnamissõda kombinatsioonis lääne, eelkõige Euroopa energiarelvaga survestamisega, eesmärgiga vähendada viimase Ukrainale pakutavat toetust ja sundida selle kaudu Kiievit läbirääkimistesse. Vahendeid selleks on kaks: välispoliitilised initsiatiivid ja energiarelva kasutamine.