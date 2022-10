Pamela Maran ⟩ Sügismasendus on okei

Paar nädalat tagasi helistas mulle ajakirjanik ja küsis kommentaari sügismasenduse teemal. Miks, kuidas, kas ja kõik muud tavapärased pärimised. Olles ise aastaid ajakirjanduses töötanud, kõlasid loogilisena ka küsimused, et kas me tegeleme selle teemaga piisavalt, mida on valesti tehtud või mida paremini peaks tegema.

Ajakirjanduslikust vaatevinklist saan ma neist küsimustest aru. Me otsime alati sensatsioonilist fookust, mingit konksu, mida suure pealkirjaga uudistesse lajatada. KEEGI JÄTTIS TÖÖ TEGEMATA või OLUKORD ON KATASTROOFILINE. Ajakirjanikuna on vaja ehmatada, üllatada, raputada, selleks et inimene uudist lugeda viitsiks.