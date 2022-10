Kristjan Järvan ⟩ Kuidas Martin Helme ei saanud elektrist aru

Eesti Energia tootmiskulud pole ju mingi raketiteadus. Kolme kõige tõhusama põlevkivijaama keskmine kütusekulu on 3,64 senti kWh, tegevuskulu 1,57 senti kWh, kulum 1,4 senti kWh kohta. Kokku seega 6,61, mitte 3 senti, nagu Martin Helme väidab. Aga Eesti Energia peaks saama ka natuke kasumit, sest ilma selleta ei saa ükski ettevõte teha ühtki investeeringut ja praegune olukord on selgelt tõestanud, et meil on vaja rohkem tootmisüksusi. Paneme mõistliku kasumina 1,4 senti veel otsa. Saame juba 8 senti kWh – ilma igasuguste keskkonnatasudeta ja ilma kurikuulsa CO2 kvoodita. Seda on peaaegu kolm korda rohkem kui Martin Helme 3 senti kWh, mis ei kata isegi kütusekulu.