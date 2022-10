Ersa rahvuskongress Otepääl üllatas konkreetsusega

Ersade vanem Sõress Boläeń on praegu kõige huvitavam isik meie Venemaa hõimurahvaste seas, kelle mõju ulatub märksa kaugemale ersadest. Tema videopöördumisi vaatavad opositsiooniliselt meelestatud komid, karjalased ja teiste Venemaa põlisrahvaste esindajad. Sõressi lähemad kaasvõitlejad tunnustavad tema juhi- ja isikuomadusi, kuigi esmapilgul võib tema konkreetsus ja printsipiaalsus mõjuda ebamugavalt neile, kes harjunud peavoolu soome-ugri liikumise teatava hägususe ja moraalse ambivalentsusega. Kuid praegu, Venemaa jaoks murdelisel ajal, on Sõressi-taoline rahvuslik liider just see, keda ersad ja soome-ugri rahvad tervikuna vajavad.