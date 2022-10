Ersade juht: Vene impeerium peab veel vastu kõige kauem kolm aastat

Sõress Boläeń, kuidas on niiviisi läinud, et ersa rahva juht tuleb Ukrainast, veel enam, inimeste seast, kes on rindel Ukraina vabadust kaitsnud?

Mina olen ersa rahva vanem 2019. aastast. Enne seda olin ma Nõukogude ohvitser, kes saadeti teenima Ukrainasse. Oli õnn sinna sattuda ja Ukraina on mind palju mõjutanud. Kui 1992. aastal tuli valida, kas jääda või lahkuda, andsin sõjaväelasena truudusvande Ukrainale. Varem olin andnud vande nõukogude rahvale, aga kuna ukrainlased moodustasid sellest ühe osa, ei näinud ma tol ajal sellises üleminekus midagi imelikku. Sealt edasi, järjest enam inimestega suheldes, elasin Ukraina probleemidesse sisse.