JUHTKIRI ⟩ Eesti süüdistab Lääne-Euroopat Venemaa alahindamises, aga enda kodutöö on samamoodi tegemata

Et Narva veehoidla näol on tegemist julgeolekuküsimusega, siis katab paljut riigisaladuse loor. On mõneti mõistetav, et julgeolekust ei saa kõike rääkida, kuid rahvale valetada ja häma ajada ka ei tohi. On mõistetav seegi, et Ukraina sõja puhkedes polnud võimalik kõike ette näha. Ent Narva veehoidla lüüside probleem oli midagi sellist, mis oli kõigile teada.

Lisatagu siia veel ­LNG-terminali teema ja saabki selgeks, et Eesti ei võta julgeolekuküsimusi liiga tõsiselt. Ent me näeme, et Venemaa üritab igati ära kasutada julgeolekunõrkusi nii Euroopa Liidu kui ka NATO sees. Oleks rumal arvata, et mingil hetkel ei võta Moskva ette Narva veehoidla lüüse.