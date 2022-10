LOODUSFOTO ⟩ Sellest tillukesest linnust on eri rahvaste folklooris palju legende

Sellest tillukesest linnust on eri rahvaste folklooris palju legende. Tuntud lindude ja loomade sõja loo on eestlaste jaoks ümber jutustanud Ernst Peterson-Särgava. Karu tahtnud peita tapetud põdravasikat risuhunnikusse, kus olnud käbliku pesa. Lind palunud karu, et see pesa ei lõhuks. «Vait!» kisendanud karu, «ei sinust ega teistest lindudest ole pisematki kasu.» Puhkenud riid, mis viinud lõpuks neljajalgsete ja suleliste sõjani. Vastu kõiki ootusi said võidu linnud.