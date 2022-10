Tuul Sepp ⟩ Napsilembesed loomad ja linnud

Miks siidisabad ennast purju söövad ja kas purjutamine on loomariigis sama levinud nähtus kui inimesel? Esimese küsimuse vastus on lihtne: alkohol on energiaallikas ja käärinud marjad annavad talveks valmistuvale linnule nii vajalikke energiavarusid. Võib arvata, et meie kliimavööndis on siin talvituvad linnud hilissügisestest viljadest ennast vinti võtnud juba miljoneid aastaid. See ei tohiks olla midagi uut.