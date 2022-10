Mart Kivastik ⟩ Varblase elu: kõige tähtsam oli mitte sattuda keskklassi

Kvissentali ehitajad oli kirju seltskond, teiste hulgas oli üks kitsehabeme ja jämedate prillidega tüüp, keda hüüti Varblaseks – hiljem tuli välja, et see ongi ta nimi –, kes samuti ei osanud midagi, aga raha oli vaja. Kvissentali tõi Varblase Jüri Tikk, kes oli samasugune elukunstnik. Vene ajal oli Tikk ärikas, müüs nätsu, plaate ja teksaseid, siis töötas kultuuriosakonnas, kandis ülikonda ja lipsu, aga üle kõige meeldisid talle relvad. Kui me N Venest pääsesime, pühendus ta relvadele ja sõjale. Ta ülendati isegi Paldiski komandandiks ja Mart Laari adjutandiks. See andis talle võimaluse esineda telekas, munder seljas, ta ise oleks eelistanud muidugi Wehrmachti Hugo Bossi oma, aga munder on munder, käis Eesti oma ka. Kui Eestis pärast venelasi rahulikuks jäi, kadus Tikul elu mõte ja ta kihutas kahesajaga vastu puud. Tiku aeg sai lihtsalt otsa, aga tal oli see aeg! Lõppude lõpuks ei pea elu kohutavalt pikk olema, aga ta peab olema elu!