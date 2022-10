Esmalt on muidugi selge, et Borrell poleks sellist kõnet pidanud aasta tagasi. Ukraina sõda on muutnud paljude vaateid rahvusvahelisele korrale ja pannud mitmeid lääneriikide liidreid tunnistama, et ei uskunud Putini sõda Ukrainas. Seda tegi ka Borrell.