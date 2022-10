Krista Fischer ⟩ Kuidas lugeda teadusartiklit ravimiuuringust?

Koroonapandeemia ajal on paljud meist üritanud ka iseseisvalt teadusartiklitest sotti saada ja sellest järeldusi teha, ootamata konkreetseid soovitusi oma arstilt. Paraku kaasneb selle tegevusega ka oht, et laseme ennast eksitada pealtnäha ilusatest tulemustest, kui reaalsuses on asi veel kaugel sellest, et ravimit julgelt kasutama võiks hakata. Loetlekski siinkohal mõningad punktid, mida algaja teaduskirjanduse lugeja võiks tähele panna.