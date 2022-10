NÄDALA NÄGU ⟩ Puuluup on viinud piirituse üle piiri

Aasta 2022 on Puuluubi aasta. Õieti on see aasta, kus Puuluup nopib tunnustust selle eest, et nad on Puuluup. Aasta alguses napsasid nad aasta muusikaauhindade jagamisel võidu aasta etno/folk-albumi kategoorias ning ühtlasi aasta ansambli tiitli.