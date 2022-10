HARIDUS JA TEADUS ⟩ Aasta koolijuht: kooli tuleks juhtida nii, nagu kannaks vastutust järgmise saja aasta eest

Ma arvan küll, et see on nii. Kui klassis istubki 24 eesti keelest erineva emakeelega noort, siis see vahel ikka ehmatab inimesi. Samas on mul hulk näiteid uuematest õpetajatest, kes ei ole üldse vene keelega elu sees kokku puutunud ja see ei ole neile takistus siin hästi hakkama saada. Otsustab ikkagi õpetaja sarm ja tahtmine, mitte keeleline taust, kust tullakse.

Suhtumist on kahte moodi: ühed, kes tajuvad seda kui eksootikat ning uut väljakutset, ja teised, keda see heidutab. Kui naasime vastrenoveeritud koolimajja, siis pidime ühel aastal võtma tööle 15 uut õpetajat, ja nendest on tänaseks lahkunud vaid kaks. Ma arvan, et see on väga hea protsent: see näitab, et kes tulevad, need ka kohanevad.