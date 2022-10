Meil puuduvad vahendid inimese hingepõhja piilumiseks: kes ikkagi lõpuks kelle poolt on, missugusele rahvusele või grupile truu ollakse, kelle keel või meel siis viimaks ikkagi südamelähedasem on. Riigikeel on riigikeel, see on selge ja see kaalub oma riigis üles kõik muud keeled.