Iverson NG ⟩ Ungari ELi-vastane mäss ei ole üllatav

Kuna välisasjades kehtivad ELi ühehäälsuse reeglid, on praegune Ungari valitsus endiselt Euroopa ühtsuse suurim probleem. Ungari valitsus on näidanud, et eirab õigusriigi põhimõtteid, aitab Putini režiimi ja soovib kasu saada Hiina finants- ja majandusalgatustest, ükskõik missugust moraalset hinda see ka ei maksaks.