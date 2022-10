Ulvi Tasane ⟩ Tervishoiu reaalsus – üle 5000 õe ei tööta valdkonnas, sadu töökohti täitmata

Läti tervishoiutöötajad streikisid hiljuti kaks päeva. Meil on rahulik, arutame partneritega järgmise kollektiivlepingu punkte. Ei streigi, õigustki selleks hetkel pole, kollektiivleping kehtib ja läbirääkimised kestavad. Mis sest, et täitmata õdede ametikohti on Eestis sadu ja eriti suur töötajate põud on Tallinnas. Pealinnas, kus asustustihedus ületab mistahes teise punkti oma ning vajadus õendusabi, hoolduse, analüüside jm järele on eriti suur.

Kui eelnevast jutust jäi mulje, et me räägime vaid õdedest, siis nii see pole. Tervishoiuvaldkonnas tegutseb umbes 31 500 inimest, kes töötavad seadusega reguleeritud ja reguleerimata kutsealadel või tugipersonali hulgas. Jah, ka raamatupidaja ja IT-spetsialist on tervishoiusektori töötaja, kui ta on palgatud näiteks haigla meeskonda. Me vajame neid – olgu siis proviisorit virtuaalselt nõustama või füsioterapeuti operatsioonitüsistuste tasandamiseks. Täna puudub kindlus, et juba lähiajal on nad minu, sinu või meie lähedaste eest hoolitsemas.