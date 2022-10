Vaba Akadeemia loeng ⟩ Mihhail Lotman «Kuritegelik riik»

Seoses genotsiidse sõjaga, mida Putini Venemaa Ukrainas peab, on teravalt üles kerkinud küsimus sellise riigi määratluse kohta. On pakutud nimetusi nagu fašistlik, natslik, uusnatslik, rašistlik jne. Kõik need mõisted on tugeva emotsionaalse laenguga, kuid õiguslikult tühjad. Loengus lähtutakse Karl Jaspersi ideedest kuritegeliku riigi kohta ja analüüsitakse seda mõistet kultuuriteooria ja õigusfilosoofia seisukohalt.