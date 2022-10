JUHTKIRI ⟩ Põhiseadusesse kirjutatud usuvabadusel on piirid

Usuvabadus on individuaalne õigus ja ka sellisena oma piirangutega, kui see hakkab segama teiste inimeste õigusi. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on aga ligikaudu 150 000 inimest koondav organisatsioon.

Euroopast võib tuua hulgaliselt näiteid islami usu kohta, mille jutlustajad on oma asukohamaa seadustega pahuksisse läinud. Seetõttu on mõnedki samuti usuvabadust tagavad riigid sulgenud terve hulga mošeesid, neis jutlustanud imaame maalt välja saatnud või vangi pannud.

Meile omane euroopalik traditsioon ütleb, et kirik on riigist lahus – esimene tegeleb oma liikmete hingeõnnistusega, teine aga maise võimu küsimustega. Vene komberuumis seda pole, õigeusu kirik on ikka olnud riigikirik ja Moskva patriarh tsaaride võimu käepikendus. Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik on sisuliselt idanaabri riigikiriku allüksus. Potentsiaalne konflikt Eesti riigi huvidega on sellisesse asjakorraldusse juba sisse kirjutatud. Praeguses olukorras, kus Moskva patriarh Kirill ja talle alluvad vaimulikud tegelevad otsesõnu Vene vallutussõjale takka kiitmisega, on küsimuste esitamine õigustatud.