Jüri Kotšinev ⟩ Elu ohtliku naabri kõrval nõuab meilt kindlameelsust

Kiievi autoriteetsed allikad on avaldanud kindlat veendumust, et riik vabastatakse sissetungijatest 2023. aasta kevade lõpuks. Loodetavasti nii lähebki. Samal ajal tuleb endale aru anda, et konflikti lõplik lahenemine ei saabu kiirelt isegi siis, kui sõja kuum faas lõpeb Ukraina võiduga.