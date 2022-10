Hain Rebas ⟩ Kui Krimm jääb Venemaale, siis ei too see meile rahu, õnne ja rõõmu

Kõik iseendast õige. Nüüd aga kunagi niikuinii järgnevate Ukraina-Vene rahuläbirääkimiste puhul väidab Beevor võrdlevalt, et kui 1918. aasta võitjad olnuksid sakslastega leplikumad, siis polekski läinud lahti õudustega Teine maailmasõda. Ning järelikult, ja see on Beevori kaasaegne puänt – kui vaid Putinil lubatakse päästa oma nägu Krimmi alleshoidmisega, siis tooks tulevik meile rahu, õnne ja rõõmu. Naiivne mõte.