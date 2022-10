Aimar Altosaar ⟩ Vigade andestamine on hea, eksimatuse vilju näeme naaberriigis

Lääneriigid on olnud edukad, sest otsingud ja nendega paratamatult kaasas käivad vead ja eksimused on lubatud ja andestatavad. Nagu ettevõtluseski, kus peetakse loomulikuks, et kolmas, viies või alles kümnes projekt võib ettevõtlikule inimesele edu tuua, võib vabas ühiskonnas ka kõike muudki üritada, peaasi, et ei kahjustataks oma kaaskodanike tervist ega seataks ohtu kellegi elu.