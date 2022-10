Juhtkiri ⟩ Miks Eesti üldse arvas, et Soome renditud LNG terminal meile jääb?

Reaalsus oli siiski teine ja Postimehe veergudel avaldatud aegrida näitab seda päris selgelt. Kui Soome võrguoperaator sõlmis 20. mail lepingu USA energiafirmaga, et rentida kümneks aastaks LNG-terminal, siis eestlaste allkirju seal polnud – ei toonase majandusministri Taavi Aasa ega võrguettevõtte Elering juhi Taavi Veskimäe oma.

Varasem memorandum, mis nägi ette terminali paigutamise kiiremasse riiki, ütles ka seda, et Soome ja Eesti rendivad terminali koos. Miks see niiviisi ei läinud, pole mõtet küsida 18. juulil ametisse asunud majandusministri Riina Sikkuti käest. Ka jutt, et praegune minister Eesti eest ei seisnud, paistab õõnes, kui terminal on soomlaste oma.

Läks aga nii, et kui 10. oktoobril sai selgeks, et LNG-laev Eestisse ei tule, siis mõjus see nagu välk selgest taevast. Ometi ütles näiteks Eesti Gaasi juht, et turuosalistele see üllatav ei olnud. Soomlaste taristu valmib küll hiljem kui meil, kuid ikkagi mõistlikul ajal, et ujuvterminal saaks end seal sisse seada.