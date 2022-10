Liis Kuresoo ⟩ Kellele on vaja looduskaitsealasid?

Ei, sest on selge, et juba 1,5-kraadine kliima soojenemine toob endaga kaasa suure muutuse looduses ja paratamatult ka meie elus. Kui enneolematud üleujutused Pakistanis tunduvad Eestist vaadatuna kauge murena, siis tõsiseid ohumärke leiame palju lähemalt: Kesk-Euroopas ilmusid jõgedest välja «näljakivid», millelt võis lugeda pahaendelist kirja «nuta, kui mind näed», Eestis kuivas põua tõttu kokku Soodla paisjärv, kust Tallinn saab joogivee. Kliimamuutust on vaja puhverdada elurikaste ökosüsteemidega, mis aitavad ka meie jaoks hullemat ära hoida.