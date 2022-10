Just need plahvatused, mis kirjutati tšetšeenide arvele, andsid vastsele peaministrile (alates 9. augustist 1999), varasemale FSB direktorile Vladimir Putinile «õigustuse» invasiooniks iseseisva Tšetšeenia-Itškeeria Vabariigi vastu. Selle vallutusretke ohvrite arv on suurusjärgus 200 000, sh mitukümmend tuhat last! Loomulikult rääkis Kreml riigi siseküsimusest ja võitlusest terrorismiga. Lääne mugavusühiskonnad … ei, nad ei läinud õnge, nad pigistasid lihtsalt silma kinni. Ikka oma mugavuse nimel. Aga me ju teame – kel veremaitse suus, see ei jäta. Sõjahüsteeriast joobunud vene valijad – kas ei tule tuttav ette? – valisid Putini 26. märtsil 2000 Venemaa presidendiks.