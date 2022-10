Andrei Kuzitškin ⟩ Putin valmistab Venemaad ette suureks sõjaks

Venemaa presidendi Vladimir Putini võimu olemusest ja Venemaa presidendi isiksusest on kirjutatud sadu artikleid ja kümneid raamatuid. Kuid nende sisu võib taandada lihtsale tõele: Putin on elus seni, kuni elab rahva armastus tema vastu. See on selline imperatiiv Venemaa ajaloos: luua iidol, panna ta troonile ja kummardada teda kogu oma maailmaga (tänapäeva terminoloogias – ühiskonnaga). Ja iidol istub troonil nii kaua, kuni rahva armastus tema vastu kestab. Just seepärast on Putin avalikust arvamusest väga sõltuv.