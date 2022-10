Mart Relve ⟩ Toitlustussektorit ootab ees keeruline talv

Kui kõige muu toimuva taustal on koroonapandeemia muutunud enamiku jaoks millekski vaevu meenutamisväärseks, siis horeca-sektor ehk hotellid, restoranid ja teised toitlustusasutused tunnevad selle mõju valusalt veel siiani. Oli ju Covidi pandeemia leevendamise peamine ja mõnedel hinnangutel ka õigustatud meede sotsiaalsete kontaktide piiramine, mis avaldas kõige otsesemalt ränka mõju just kogu toitlustus- ja meelelahutussektorile.

Oma ettevõtmiste elus hoidmiseks pani suur osa horeca-ettevõtteid sel perioodil kõik reservid mängu. Õnneks on selle aasta kevad- ja suvehooajal olnud palju külastajaid ning käibed on võtnud taas suuna üles. Kuid taastumisperiood on jäänud isegi seda arvestades väga napiks ja uusi reserve talve üle elamiseks pole olnud võimalik koguda. Nüüd on ukse ees järgmine kriis ning augusti energiaarvete põhjal võib arvata, et suure tõenäosusega ootab paljusid ettevõtteid ees tõsine otsustuskoht: kas ja kuidas on võimalik jätkata.