Signe Riisalo ⟩ Vaimse tervise kuu: eriline on tavaline

Nad on erilised tavalised inimesed nagu me kõik. Mis esmapilgul näib kõrvalekaldena, mahub tegelikult igati normi sisse, kui enda piire avardame.

Nad käivad tööl ja koolis, võtavad osa huviringide tegevusest ja panustavad kogukonna elusse omal moel nagu me kõik. Kõik need on asjad, mis linnadest ja alevitest kaugele jäänud erihooldekodudes võimalikud ei olnud. Tänaseks on alles jäänud veel viimane suur hooldekodu ning ka see suletakse tuleval aastal. Selle elanikud saavad aga uued kodud kogukondades.

Mitte minu tagahoovi!

Psüühikahäiretega inimeste kogukondadele lähemale toomine pole aga sujunud tõrgeteta. Nende aastate jooksul oleme kohanud erinevaid eelarvamusi. Kogukonnad on esitanud küsimusi, mis vahel uskumatunagi näivad. Äkki nad varastavad mu tomatid ära? Kas nad võiksid käia helkurvestiga, et me neid tänaval teistest eristaksime? Need on vaid kaks markantset näidet. On olnud kohtigi, kus kohalik omavalitsus on naabrite vankumatu vastuseisu tõttu loobunud psüühilise erivajadusega inimestele kodu ehitamast. Samas on kogemus ikka ja jälle tõestanud, et psüühilise erivajadusega inimestest saavad sõbralikud, tegusad ja abivalmid naabrid, kes võetakse teiste poolt hästi vastu.