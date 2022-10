JUHTKIRI ⟩ Venemaa pommitamiskampaania peab saama karmi vastuse

Kertši silla plahvatusele oli kahjuks oodata Venemaa vastust. Kuulutas ju Venemaa president Vladimir Putin, et silla ründamise taga olid Ukraina eriteenistused. Eile pommitaski Venemaa mitmeid Ukraina linnu, kaasa arvatud pealinna Kiievit.

Taas kord demonstreeris Moskva, et ei suuda Ukrainat sõjaliselt pidurdada ja pöördub tsiviilisikute vastu suunatud terrori poole. Ajalooliselt on küll teada, et säärane strateegia väga hästi ei tööta: ei Luftwaffe pommid Londonile ega hiljem lääneliitlaste pommid Saksa linnadele Teises maailmasõjas ei murdnud inimeste võitlusmoraali.

Küll aga võib Vene brutaalne pommitamiskampaania ­hirmutada Kiievis olevaid välisriike ja rahvusvahelisi organisatsioone. Nii tabas üks pommidest hoonet, kus oli Saksa saatkonna konsulaarosakond. Saksamaa küll teatas, et kutsub eesistujana kokku G7 riikide tippkohtumise. Punane Rist aga ütles, et paneb oma tegevuse Ukrainas julgeolekukaalutlustel pausile.

Lääs tervikuna aga pausile minna ei tohi. Nii oli tervitatav Eestit külastava Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja teda võõrustava peaministri Kaja Kallase avaldus rahvusvahelise sõjakuritegude tribunali loomiseks, et uurida Venemaa sõjakuritegusid Ukrainas. ­Kui ­keegi Vene juhtkonnast või Ukrainas sõdinuist kuulutada sõjakurjategijaks, siis tähendab see praktikas, et tol isikul poleks tribunaliga ühinenud riikidesse asja.

Venemaa peab saama oma pommitamiskampaaniale rahvusvaheliselt võimalikult karmi vastuse.

Veelgi piiraks Venemaa rahvusvahelist tegutsemisruumi, kui see kuulutada terroristlikuks riigiks. Venemaa on Ukrainas tapnud, vigastanud ja kodutuks jätnud inimesi säärasel hulgal, milleni ei küündiks ükski terroristlik organisatsioon. Meenutatagu, et 11. septembril 2001 oli Al-Qaeda terrorirünnakute ohvrite arv ligi 3000. Milline on täpselt Venemaa tõttu surnud ja kannatanud inimeste hulk Ukrainas, on pea võimatu öelda, kuid suurusjärk küündib miljonitesse, kui arvestada ka veel sõjapõgenikke. Al-Qaedat peetakse selgelt terroristlikuks organisatsiooniks, aga Venemaa saab ses plaanis puhtad paberid.

On kiiduväärt riigikogu kavatsus teha avaldus Venemaa terroristlikuks kuulutamiseks, aga sellele peab järgnema, et Venemaa kuulutavad terroristlikuks riigiks ka rahvusvahelised organisatsioonid. Kui aga Valgevene peaks ühinema Venemaa peetava sõjaga, tuleb terroristlikuks riigiks kuulutada ka Valgevene.