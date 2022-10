Kahuriliha rohkusega usutakse, et see toob Ukraina sõjas murrangu, nagu see juhtus Teises maailmasõjas.

Jällegi saavad valusaima katsumuse ääremaade vähemusrahvad. Isegi kui see ei ole Kremli teadlik poliitika, ei ole neil ka midagi selle vastu, et saata Ukrainasse Vladimir Putini värdjalike ambitsioonide eest surema vähemusrahvad. Nüüd ongi küsimus, kas Kremli selline poliitika põhjustab mahasurutud väikerahvastes vastuhaku ja milleni see võib viia pikemas vaates. Mobilisatsioon tõi kaasa protestiaktsioone just vähemusrahvustega asustatud piirkondades.