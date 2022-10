Margot Eelsoo ⟩ Õige, ajateenistus pikemaks! Ja sellest kuus kuud olgu mehed lapsega kodus

Naised ja mehed on erinevad ning teatav sooline tööjaotus ühiskonnas on loomulik. Aga uus aeg nõuab sellegipoolest uut lähenemist. Jätkusuutliku vaba Eesti ühiskonna kaitsmine ei toimu ainult sõjalistel õppustel. Vabaks jääb selline Eesti, kus on võimalikult vähe lõhesid. Partneritevahelise mõistmise lõhesid, palgalõhesid või lõhkiläinud perekondi. Ning muidugi on Eesti kestmiseks vaja rohkem lapsi.