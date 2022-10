Jaak Valge ⟩ Mis saab Ukraina põgenikest edasi?

Venemaa agressioon on vallandanud põgenikelaine ulatuses, mida meie maailmaosa pole üle 70 aasta kogenud. ÜRO pagulasameti andmetel on Euroopas 7,5 miljonit Ukraina põgenikku, kellest on ajutist kaitset taotlenud 4,2 miljonit. Eesti piiri oli politsei- ja piirivalveameti andmetel septembri lõpu seisuga ületanud 105 000 põgenikku. Paraku on alates 25. maist nende hulgas ainult need, kes tulid Eestisse üle idapiiri. Mujalt Eestisse sisenenute kohta sellest ajast alates andmed puuduvad. Ajutist kaitset on Eestis septembri lõpu seisuga soovinud 36 000 Ukraina sõjapõgenikku, kirjutab ajaloolane ja riigikogu liige Jaak Valge (EKRE).