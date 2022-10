Erkki Koort ⟩ Venemaa kättemaks Krimmi silla eest võib kiskuda sõtta Valgevene

Ukraina linnade pommitamine Venemaa poolt oli vastuseks Krimmi silla õhkulaskmise eest. Isegi, kui silda ei õhkinud ukrainlased, on see rahulduse pakkumine Venemaa ühiskonnale – maksime kätte. Venemaa avalikkus ei mõista seda hukka, sest Venemaa ei sõdi mitte niivõrd teise sõjaväega, vaid kogu ühiskonnaga. Kõik inimesed on neile legitiimsed sihtmärgid ning igasugused konventsioonid, millega nad liitunud on, kannavad propagandistlikke eesmärke. Need võimaldavad öelda, et Venemaa tegutseb kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Muidugi on see vale.