Tarmo Pikner ⟩ Teeme jalkahallid moonaladudeks!

Viimaste hulka kuulub ka jalgpallikorüfee Aivar Pohlak, kes eelarvet uurides ei leidnud sealt jalgpallihallidele eraldatavaid summasid ning tõstis seepeale lärmi. Asi selles, et kui Pohlak midagi ette võtab, siis grandioosselt. Ta on suutnud otsustajatele selgeks teha, et igasse Eesti nurka ja suuremale ristteele tuleks püsti panna jalkahall.

Mina aga võtsin riigieelarvet lugedes kuulda peaminister Kaja Kallast, kes ütles, et see on sõja eelarve, või noh, vähemalt on see sõja nägu. Nii ma leidsingi sealt suuri kulutusi kaitseotstarbelisteks investeeringuteks. On ju meile vaja NATO lisavägesid ja neile on tarvis rajada uut taristut, moonaladusid ja harjutusväljakuid. Igati vajalikud kulutused praegusel ajal ja kes see sõja ajal siis jalkat taob.