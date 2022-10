Juhtkiri ⟩ Kertši silla ründamine riivab valusalt Venemaa eneseuhkust

Plahvatus on seotud ka otseselt Venemaa presidendi Vladimir Putini isikuga. Esiteks leidis Kertši silla plahvatus aset vaid päev pärast Putini 70 aasta juubelit. Teiseks oli just Putin see, kes 2018. aastal selle silla avas, juhtides isiklikult silda ületavate sõidukite juhtveokit. Sestap tuleb rünnakut Kertši sillale võtta ka otsese rünnakuna Putini isiku vastu. Aga ennekõike tema võimu ja autoriteedi vastu. Pidi ju Kertši sild sümboliseerima Krimmi kindlat kuulumist Venemaa rüppe ja näitama, et ühendusteed Krimmiga ei sõltu enam Ukrainast.