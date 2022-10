Dr Viktor Vassiljev ⟩ Ukraina sõja ajal on halb näha kohatuid nalju

Eesti kõrgelt hinnatud tabloid avaldas oma igapäevase anekdoodina sellise nalja: kui kassil aetakse usse välja, siis ussidele on see sõda, veterinaarile erioperatsioon ja kassile endale puhastus. Okei, me ju teame, et lehesaba naljad on enamasti vanadest väljaannetest ümber trükitud, aga seekordne oli küll värskelt Kremli poolt laetud.