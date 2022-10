Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas ⟩ Me peame ehitama värava vabasse ja avatud maailma

See ongi Euroopa Liidu 300 miljardi euro suuruse investeerimispaketi Global Gateway eesmärk: aidata kaasa reeglitel põhineva maailmakorra taastamisele rahvusvahelistes suhetes ja majanduses. Vaevalt aasta eest käiku lastud Global Gateway on Eesti eestvedamisel kujunenud usaldusväärse ühendatuse põhimõtte kehastus. See on põhimõte, mille järgimine on Venemaa põhjendamatu agressiooni ja rahvusvahelise õiguse ränga rikkumise tõttu veelgi pakilisemaks muutunud.